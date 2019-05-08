Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı

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Ferhunde Hanımlar dizisi 1993 ile 1999 yılları arasında yayınlandı. Daha sonra tekrar bölümleri de ekrana gelen dizi Beyhan Saran, Baykal Saran, Melek Baykal, Güven Hokna gibi ustaların yanı sıra o dönemde ekran kariyerlerinin ilk adımlarını atan Tamer Karadağlı, İpek Çeken, Hatice Aslan gibi oyuncuları da bir araya getiriyordu.