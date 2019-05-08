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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile yıllardır ekranlarda olan Tamer Karadağlı'nın Instagram'da paylaştığı fotoğraf olay yarattı. Ferhunde Hanımlar dizisindeki rol arkadaşı İpek Çeken ile bir araya gelen Tamer Karadağlı'nın çok konuşulmasının nedeni, İpek Çeken'in inanılmaz değişimi...

08.05.2019 11:37 - Son Güncelleme: 08.05.2019 11:46
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı

Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, tam altı yıl boyunca Ferhunde Hanımlar adlı dizide birlikte rol almıştı. Türk tiyatrosunun usta oyuncularını bir araya getiren dizinin iki yıldızı yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı

Ancak ikilinin bir araya gelmesinden daha çok İpek Çeken'in inanılmaz değişimi çok konuşuldu.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı

Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı

İŞTE O FOTOĞRAF

Ferhunde Hanımlar dizisi 1993 ile 1999 yılları arasında yayınlandı. Daha sonra tekrar bölümleri de ekrana gelen dizi Beyhan Saran, Baykal Saran, Melek Baykal, Güven Hokna gibi ustaların yanı sıra o dönemde ekran kariyerlerinin ilk adımlarını atan Tamer Karadağlı, İpek Çeken, Hatice Aslan gibi oyuncuları da bir araya getiriyordu.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı paylaştı! Ferhunde Hanımlar'ın yıldızı olay yarattı
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