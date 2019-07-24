Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

"Evet, doğru… Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak bir şey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla. O yüzden bırakalım bu "yaşlanmışsın" muhabbetini."