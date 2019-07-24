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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tamer Karadağlı, dizisinin final yapması sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak yenilediği tarzı ile olay yaratan 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, yine sosyal medya hesabından isyan etti. 'Bundan utanmıyorum...' diye sözlerine başlayan Tamer Karadağlı bakın ne için isyan etti.

24.07.2019 09:38 - Son Güncelleme: 24.07.2019 09:46
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

Çocuklar Duymasın dizisi final yaptıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen oyuncu Tamer Karadağlı, arkadaşları ile birlikte motor turuna çıkmış ve Amerika'daki turuna dair son derece güzel kareler paylaşmıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

AMERİKA DÖNÜŞÜ YANIT VERDİ

Geride bıraktığımız gün Amerika'daki motor turunun bittiğini duyuran Tamer Karadağlı, tur sonrasında sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı ve altına da şunları yazdı:

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

OLUMSUZ YORUMLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

1985 yılındaki fotoğrafını Instagram'dan paylaştıktan sonra olumsuz yorumlar alan oyuncu, daha fazla sessiz kalamadı.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

"Evet, doğru… Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak bir şey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla. O yüzden bırakalım bu "yaşlanmışsın" muhabbetini."

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!

Tamer Karadağlı'nın turundan paylaştığı bu fotoğraflar günlerce konuşulmuştu.

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