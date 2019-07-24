Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı isyan etti: Bundan utanmıyorum!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tamer Karadağlı, dizisinin final yapması sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak yenilediği tarzı ile olay yaratan 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, yine sosyal medya hesabından isyan etti. 'Bundan utanmıyorum...' diye sözlerine başlayan Tamer Karadağlı bakın ne için isyan etti.
24.07.2019 09:38
- Son Güncelleme: 24.07.2019 09:46
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