Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın öpüşme açıklamasına Demet Akalın'dan bomba yorum: "Gördüğüm yerde dudaklarına..."
Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i tayt çıkışıyla olay olmuştu! Süleyman Yağcı'dan bir bomba açıklama daha geldi. 2019 - 2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile hafızalarda yer edinen Süleyman Yağcı, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla son günlerin çok konuşulan isimleri arasında... "O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir" diyen Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı bu kez de otobüste ve parkta öpüşenlerle ilgili konuştu. Yağcı'nın açıklamaları sonrası Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Bomba yorumuyla dikkat çeken Demet Akalın ve Fıs Fıs İsmail bakın neler söyledi.
"GÖRDÜĞÜM YERDE DUDAKLARINA..."
Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın öpüşme açıklamasına Demet Akalın'dan bomba yorum geldi.
"Çocuklar Duymasın" dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, geçtiğimiz günlerde oyuncu Esra Sönmezer'in YouTube programına konuk oldu. Programda Süleyman Yağcı ile Esra Sönmezer arasında tayt tartışması yaşandı.
"İĞRENÇ"
Sohbet sırasında kadınların kıyafetleri hakkında konuşan Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Demokrat bir adamım. Ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." dedi.
2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi. Gergin anların yaşandığı programda Yağcı, kendisine 'sapık' diyenlere de cevap verdi. "Benim neye 'iğrenç' dediğimi herkes biliyor" diyen Süleyman Yağcı şunları söyledi: