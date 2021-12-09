Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i gözyaşlarını tutamadı yediği dost kazığını anlattı! Süleyman Yağcı'nın hastalığı işte bu yüzden olmuş...

"İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir. Bir arkadaşıma sen de kötü çıkarsa ben Bakırköy'e tedaviye giderim dedim ve o da kötü çıktı. İnsan tanımak çok zor. 20 yıllık bir dostumdu. Benim yüreğimi aldı götürdü. Ben çok duygusal bir insanım. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır. Tedavisi yok yani. Bunu yaşarken kalp rahatsızlığı geçirdim. Bir kalleşliği gördüm diyelim."