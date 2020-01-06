Çocuklar Duymasın'ın eski yıldızı Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı oldukça şaşırttı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

Başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi sizi çok şaşırtacak.