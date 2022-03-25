Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini son haliyle tanımak zor! Çaycı Hüseyin'in eşiydi! Melek Şahin gerçekte adeta başka biri
Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan ve pek çok detayı hala hafızalarda olan dizisi Çocuklar Duymasın, 2002-2019 yılları arasında belli dönemlerde izleyici karşısına çıktı. Kesin finalini ise 2019 yılında yaptı. Bir döneme damgasını vuran, başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı dizinin pek çok detayı hala hafızalarda. Onlardan biri de Çaycı Hüseyin'in çok bilmiş eşi Emine. Bir süre önce ' Genelde tepkiler "Sima yabancı değil ama sizi nereden tanıyoruz?" ya da "Dizideki gibi değilsiniz" türünde oluyor. Benimle bile iddialaşıyorlar. "Hayır siz o değilsiniz. Nasıl olur, saçınızın rengi sarı! diyenler var. ' sözleriyle herkesi şaşırtan Melek Şahin adeta bambaşka biri.
25.03.2022 09:06 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:06
Türk televizyonlarının efsane dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın karakterleri hala hafızalarda. Onlardan biri de Çaycı Hüseyin'in çok bilmiş eşi Emine. Emine karakterine hayat veren Melek Şahin ise sonrasında ekranlarda görünmedi ancak sosyal medyada oldukça aktif. Bir süre önce 'kimse Emine olduğuma inanmıyor' sözleriyle şaşırtan Melek Şahin'in son hali sizi çok şaşırtacak.