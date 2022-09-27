Çocuklar Duymasın’ın Emine’si bikinili pozuyla bambaşka biri! Melek Şahin son haliyle göz aldı ’aman Çaycı Hüseyin görmesin’

Türk televizyonlarının efsane dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın karakterleri hala hafızalarda. Onlardan biri de Çaycı Hüseyin'in çok bilmiş eşi Emine. Emine karakterine hayat veren Melek Şahin ise sonrasında ekranlarda görünmedi ancak sosyal medyada oldukça aktif. Bir süre önce 'kimse Emine olduğuma inanmıyor' sözleriyle şaşırtan Melek Şahin'in son hali sizi çok şaşırtacak.