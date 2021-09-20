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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haline gelen 'bakımsızsın' yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haline gelen 'bakımsızsın' yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haline gelen 'bakımsızsın' yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti 32 yaşındaki Ayşecan Tatari... 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari, Instagram'ı aktif kullanıyor. Sevenleri ile soru - cevap anketine verdiği yanıtlarla dikkat çeken Ayşecan, 'bakımsız' diyen takipçilerine seslendi. Çocuklar Duymasın'ın küçük yıldızı bakın ne dedi...

20.09.2021 13:41 - Son Güncelleme: 20.09.2021 13:52
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su son haline gelen ’bakımsızsın’ yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan’ı dünyaya getirmişti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su son haline gelen 'bakımsızsın' yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su son haline gelen ’bakımsızsın’ yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan’ı dünyaya getirmişti

İşte Ayşecan Tatari'nin son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su son haline gelen ’bakımsızsın’ yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan’ı dünyaya getirmişti

Ayşecan Tatari 2002 - 2019 yıllar arasında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Duygu' karakteriyle adından söz ettirdi.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su son haline gelen ’bakımsızsın’ yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan’ı dünyaya getirmişti

14 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelen 32 yaşındaki Tatari, 1992 2015 yılları arasında ekranlarda görüldü ve Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlendi. Ayşecan Tatari'nin annesi ise Aliye Uzunatağan...

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su son haline gelen ’bakımsızsın’ yorumlarına yanıt verdi! 11 ay önce kızı Müjgan’ı dünyaya getirmişti

11 ay önce Edip Tepeli ile evliliğinden ilk evladı olan kızı Müjgan'ı dünyaya getiren taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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