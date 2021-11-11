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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi çileden çıkaran olay! "İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor" dedi isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi çileden çıkaran olay! "İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor" dedi isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari çileden çıktı! 13 ay önce kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti 32 yaşındaki Ayşecan Tatari... 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari, son dönemde sıkıntılı günler geçiriyor. Kızının rahatsızlığı nedeniyle sıkı bir diyet yapan Tatari, gittiği restoranda yaşadıkları bir olayı takipçileri ile paylaştı ve isyan etti.

11.11.2021 17:18 - Son Güncelleme: 11.11.2021 17:34
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi çileden çıkaran olay! İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor dedi isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi çileden çıkaran olay! "İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor" dedi isyan etti.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi çileden çıkaran olay! İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor dedi isyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hayatımıza giren Ayşecan Tatari paylaşımıyla gündeme geldi. Ayşecan Tatari gittiği mekanda yaşadığı bir olayı anlattı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi çileden çıkaran olay! İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor dedi isyan etti

Kızı bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ünlü isim yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı bir olaya çok kızdı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi çileden çıkaran olay! İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor dedi isyan etti

Ayşecan Tatari yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!"

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’yi çileden çıkaran olay! İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor dedi isyan etti

EDİP DE KONUŞTU

Edip Tepeli ise eşi Ayşecan Tatari'nin neden bu kadar tepki gösterdiğini sosyal medya paylaşımında anlattı. Tepeli paylaşımında şunları söyledi:

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