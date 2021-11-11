Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi çileden çıkaran olay! "İhmaliniz kızımın bağırsaklarında kanama yapıyor" dedi isyan etti
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari çileden çıktı! 13 ay önce kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti 32 yaşındaki Ayşecan Tatari... 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari, son dönemde sıkıntılı günler geçiriyor. Kızının rahatsızlığı nedeniyle sıkı bir diyet yapan Tatari, gittiği restoranda yaşadıkları bir olayı takipçileri ile paylaştı ve isyan etti.
Ayşecan Tatari yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!"
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EDİP DE KONUŞTU
Edip Tepeli ise eşi Ayşecan Tatari'nin neden bu kadar tepki gösterdiğini sosyal medya paylaşımında anlattı. Tepeli paylaşımında şunları söyledi: