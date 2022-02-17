Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan’ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

MESAJI İFŞA ETTİ

Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.