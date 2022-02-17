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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan'ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan'ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan'ı doktora götürdü, gelen o mesaj şoke etti... 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari minik kızını doktora götürdü ancak eve döndüğünde eve döndüğünde aldığı mesajla şoke oldu. Kızı Müjgan'ın kontrolünü yapan kişi "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye attı. Sosyal medyadan durumu paylaşan Ayşecan, geçtiğimiz Kasım ayında da yaşadıklarını sosyal medyadan anlatmış herkesi şaşkına çevirmişti.

17.02.2022 09:42 - Son Güncelleme: 17.02.2022 09:50
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan’ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Küçük kızı Müjgan'ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti...

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan’ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Ayşecan Tatari çocuğunu götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı mesajla çıldırdı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan’ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan’ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

MESAJI İFŞA ETTİ

Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan’ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti

HASTANE ARADI

Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi. Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.

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