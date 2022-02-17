Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan'ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Kızı Müjgan'ı doktora götürdü, gelen o mesaj şoke etti... 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına alan Ayşecan Tatari minik kızını doktora götürdü ancak eve döndüğünde eve döndüğünde aldığı mesajla şoke oldu. Kızı Müjgan'ın kontrolünü yapan kişi "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye attı. Sosyal medyadan durumu paylaşan Ayşecan, geçtiğimiz Kasım ayında da yaşadıklarını sosyal medyadan anlatmış herkesi şaşkına çevirmişti.
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ağızları açık bırakan ifşa! Küçük kızı Müjgan'ı doktora götürdü gelen o mesaj şoke etti...
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Ayşecan Tatari çocuğunu götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı mesajla çıldırdı.
MESAJI İFŞA ETTİ
Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.
HASTANE ARADI
Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi. Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.