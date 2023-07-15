Çocuklar Duymasın’ın dominant Gönül’ü Beton Orçun’un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Özgür Ozan gibi isimler ile birlikte Alp Eren Khamis ve Zeyno Günenç de yer alıyordu.