Çocuklar Duymasın'ın dominant Gönül'ü Beton Orçun'un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Beton Orçun' karakteri ile hafızalara kazınan Alp Eren Khamis yeni yaşını, dizide annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Gönenç'le kutladı. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Özgür Ozan gibi isimler ile birlikte Alp Eren Khamis ve Zeyno Günenç de yer alıyordu.
Zeyno Günenç hala görüşmekte olduğu Alp Eren Khamis'in doğum gününü kutlayarak sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Annesini kaybeden Alp Eren Khamis'i yalnız bırakmayan oyuncu takdir topladı.
Alp Eren Khamis'i 20. yaş gününde de yalnız bırakmayan Zeyno Günenç paylaşımına, "Canım Erenim doğum günün kutlu, şansın bol olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.
EFE KOÇYİĞİT
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.