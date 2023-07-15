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Çocuklar Duymasın'ın dominant Gönül'ü Beton Orçun'un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Beton Orçun' karakteri ile hafızalara kazınan Alp Eren Khamis yeni yaşını, dizide annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Gönenç'le kutladı. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

15.07.2023 15:49 - Son Güncelleme: 15.07.2023 15:49
Çocuklar Duymasın’ın dominant Gönül’ü Beton Orçun’un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Özgür Ozan gibi isimler ile birlikte Alp Eren Khamis ve Zeyno Günenç de yer alıyordu.

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Çocuklar Duymasın’ın dominant Gönül’ü Beton Orçun’un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

Zeyno Günenç hala görüşmekte olduğu Alp Eren Khamis'in doğum gününü kutlayarak sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Annesini kaybeden Alp Eren Khamis'i yalnız bırakmayan oyuncu takdir topladı.

Çocuklar Duymasın’ın dominant Gönül’ü Beton Orçun’un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

Alp Eren Khamis'i 20. yaş gününde de yalnız bırakmayan Zeyno Günenç paylaşımına, "Canım Erenim doğum günün kutlu, şansın bol olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Çocuklar Duymasın’ın dominant Gönül’ü Beton Orçun’un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

Öte yandan genç oyuncunun değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın dominant Gönül’ü Beton Orçun’un doğum gününü kutladı son halini görne inanamadı! Annesini kazada kaybetmişti

EFE KOÇYİĞİT

Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.

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