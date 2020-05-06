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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol corona virüs oldu, hayatını kaybetti iddiası!
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol corona virüs oldu, hayatını kaybetti iddiası!
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol 'öldü' iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce 'Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i öldü' iddiası birçok kez gündeme gelmiş, Alpaslan Özmol ise konu hakkında isyan etmişti. Twitter'da pek çok kullanıcı 'Çaycı Hüseyin corona virüsü sebebiyle öldü' biçiminde paylaşım yapınca 'Çaycı Hüseyin' kelimesi trend topic listesinde yer aldı. Peki, Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol kimdir?
06.05.2020 12:35
- Son Güncelleme: 06.05.2020 12:35
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından Özmol açıklama yapmış, isyan etmişti.
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Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i olarak tanınan Alpaslan Özmol'un bu defa corona virüs sebebiyle öldüğü öne sürüldü. Oyuncuyla alakalı bir çok defa öldüğüne ilişkin haberler yapılmış, fakat haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.
"Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i öldü" iddialarının bir kez daha gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
'BİR GÜN ÖLECEĞİM VE KİMSE İNANMAYACAK'
Geçtiğimiz Mart ayında UçanKuş TV'ye konuşan oyuncu, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.
"Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor."