Haberler Galeri Magazin Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol corona virüs oldu, hayatını kaybetti iddiası!

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol corona virüs oldu, hayatını kaybetti iddiası!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol 'öldü' iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce 'Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i öldü' iddiası birçok kez gündeme gelmiş, Alpaslan Özmol ise konu hakkında isyan etmişti. Twitter'da pek çok kullanıcı 'Çaycı Hüseyin corona virüsü sebebiyle öldü' biçiminde paylaşım yapınca 'Çaycı Hüseyin' kelimesi trend topic listesinde yer aldı. Peki, Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol kimdir?

06.05.2020 12:35 - Son Güncelleme: 06.05.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





