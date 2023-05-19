Çocuklar Duymasın'ın bilmiş Merve'sinin son haline bakın 20 yaşında koca kız oldu! Öykü Güven bambaşka biri oldu: "Tanıyamadım"
Çocuklar Duymasın'ın bilmiş Merve'sinin son haline bakın, 20 yaşında koca kız oldu! Öykü Güven bambaşka biri oldu görenler, "Tanıyamadım" , "Koca kız olmuş" yorumları yaptı. Bir dönemin 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle tanınan Öykü Güven sempatik tavırları ve çok bilmiş halleriyle dikkat çekmeyi başardı. Şimdilerde 20 yaşında olan Öykü Güven son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
19.05.2023 14:19 - Son Güncelleme: 19.05.2023 14:24
"TANIYAMADIM"
Çocuklar Duymasın'ın bilmiş Merve'sinin son haline bakın 20 yaşında koca kız oldu! Öykü Güven bambaşka biri oldu görenler tanıyamıyor.
Bir dönemin çocuk oyuncusu Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile hafızalara kazındı. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolü paylaştığı dizinin çocuk oyuncusu şimdilerde 20 yaşında.
Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak seyirci karşısına çıkan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı.