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Çocuklar Duymasın'ın başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'ya bakın

17 yıldır belli aralıklarla ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde bir çifte hayat veren Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı izleyicinin beğenisini kazandı. Yakıştırıldılar yakıştırılmasına ama ikili arasında çok dikkat çeken bir fark var. O da boylar. Her ne kadar eşit dursalar da gerçek bambaşka. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ arasındaki boy farkı hayranlarını şaşkına çevirirken, diğer ünlülerin de boyları merak konusu oldu. Hiç ekranda göründükleri gibi değiller. İşte ünlülerin boyları.

27.03.2019 15:50 - Son Güncelleme: 27.03.2019 15:54
Çocuklar Duymasın'ın başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'ya bakın

17 yıldır ekranlarda evli bir çifti canlandıran Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala ekranın en çok yakıştırılan ikililerinden biri. Pek çok kişi onları gerçek hayatlarında bile evli sanıyor. Ancak gerçek bambaşka. Tamer Karadağlı bir dönem oyuncu Arzu Balkan ile evliydi. Pınar Altuğ'un eşi ise bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan.

Farklı olan sadece bu değil. İzleyici ekranda başka görüyor ama Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında boy farkı şaşırtan cinsten. Hiç göründüğü gibi değil. Çok şaşıracaksınız.

Çocuklar Duymasın'ın başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'ya bakın

ŞEYMA SUBAŞI - 174 CM

Çocuklar Duymasın'ın başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'ya bakın

ELÇİN SANGU - 168 CM

Çocuklar Duymasın'ın başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'ya bakın

KEREM BÜRSİN - 179 CM

Çocuklar Duymasın'ın başrolleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'ya bakın

CAN YAMAN'IN BOYU KAÇ?

183 cm boyunda ve 70 kilodur.

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