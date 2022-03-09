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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın’daki Emine'nin kocası Çaycı Hüseyin'in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...

Çocuklar Duymasın’daki Emine'nin kocası Çaycı Hüseyin'in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...

Çocuklar Duymasın'daki Emine'nin kocası Çaycı Hüseyin'in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol Instagram paylaşımları ile sosyal medya gündeminde. 2019 -2022 yılları arasında yayılanan ve ailece takip edilen dizi Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazınan Alparslan Özmol zaman zaman 'Çaycı Hüseyin öldü' şeklinde asılsız haberlerle gündeme geliyor. 46 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde tiyatro gösterilerinde yer alıyor. Son hali merak edilen Alparslan Özmol'u Instagram hesabında görenler şaştı kaldı, 'hiç değişmiyorsun' yorumları yapıldı.

09.03.2022 11:23 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:34
Çocuklar Duymasın’daki Emine’nin kocası Çaycı Hüseyin’in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...

Çocuklar Duymasın'daki Emine'nin kocası Çaycı Hüseyin'in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde.

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Çocuklar Duymasın’daki Emine’nin kocası Çaycı Hüseyin’in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...

Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976'da Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Ortaöğretimde okulu bırakan oyuncu, o dönemlerde Bursa'da ticaret yapan ailesinin yanında çalışmaya başladı. Turistlere satış yapabilmek için birkaç dil öğrenen Özmol, arkadaşlarının teşvikiyle Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa ilk adımını attı.

Çocuklar Duymasın’daki Emine’nin kocası Çaycı Hüseyin’in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...

Sosyal medyada gündem olan Çaycı Hüseyin'in son halini görenler "Hiç değişmemişsin" diyor. İşte Alparslan Özmol başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Çocuklar Duymasın’daki Emine’nin kocası Çaycı Hüseyin’in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...

Melek Şahin

Çocuklar Duymasın’daki Emine’nin kocası Çaycı Hüseyin’in son haline bakın! Şimdilerde 46 yaşında olan Alparslan Özmol...
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