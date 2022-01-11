Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin’in karısı Emine bir değişti ki sormayın gitsin! Melek Şahin’i görenler ihtimal bile vermiyor

Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti. Bir süre önce ' Genelde tepkiler "Sima yabancı değil ama sizi nereden tanıyoruz?" ya da "Dizideki gibi değilsiniz" türünde oluyor. Benimle bile iddialaşıyorlar. "Hayır siz o değilsiniz. Nasıl olur, saçınızın rengi sarı! diyenler var. ' sözleriyle herkesi şaşırtan Melek Şahin adeta bambaşka biri.