Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti ki sormayın gitsin! Melek Şahin'i görenler ihtimal bile vermiyor
Türk televizyonlarının efsane dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın karakterleri hala hafızalarda. Onlardan biri de Çaycı Hüseyin'in çok bilmiş eşi Emine. Emine karakterine hayat veren Melek Şahin ise sonrasında ekranlarda görünmedi ancak sosyal medyada oldukça aktif. Bir süre önce 'kimse Emine olduğuma inanmıyor' sözleriyle şaşırtan Melek Şahin'in son hali sizi çok şaşırtacak.
Çocuklar Duymasın'daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti. Bir süre önce ' Genelde tepkiler "Sima yabancı değil ama sizi nereden tanıyoruz?" ya da "Dizideki gibi değilsiniz" türünde oluyor. Benimle bile iddialaşıyorlar. "Hayır siz o değilsiniz. Nasıl olur, saçınızın rengi sarı! diyenler var. ' sözleriyle herkesi şaşırtan Melek Şahin adeta bambaşka biri.
MELEK ŞAHİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu...
Sosyal medyayı aktif kullanan Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin, son hali ile sokakta tanınmadığını ifade etti. Şahin tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplarken değişimiyle de sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor.
İşte başta Melek Şahin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...