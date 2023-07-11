Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in karısı Emine'ydi isyan etti "Çok kırgınım üzgünüm isyanlardayım" Son haliyle şaşkına çeviren Melek Şahin...
Bir dönemin fenomen yapımı Çocuklar Duymasın'ın her bir karakteri hala hafızalarda. Haluk, Meltem, Havuç, Duygu, Çaycı Hüseyin, Komiser Kemal, Emine... Bazıları kariyerlerine devam ediyorsa da bazıları ortalard görünmüyor. Onlardan biri de Çaycı Hüseyin'in eşine hayat veren Melek Şahin. Sosyal medyada epey aktif olan ve son haliyle herkesi şaşkına çeviren Melek Şahin, bu kez isyanıyla gündemde. İşte detaylar...
Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakteriyle özdeşleşen Alpaslan Özmol'un Kuruluş Osman kadrosunda katılmasıyla birlikte, eşi Emine'yi canlandıran Melek Şahin isyanlarda. Melek Şahin kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti.
Oyuncu, "Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım... TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum. Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım. Mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum. Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…"
MELEK ŞAHİN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu... Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin, son hali ile sokakta tanınmadığını ifade etti. Şahin tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplarken değişimiyle de sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor.
İşte başta Melek Şahin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...