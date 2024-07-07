Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in Emine'siydi! Son hali 'Amaniiin!' dedirtecek! Melek Şahin şimdilerde başka biri gibi

Bir döneme damgasını vuran dizi 'Çocuklar Duymasın' ile hafızalara kazınan oyunculardan Melek Şahin, değişimiyle gündemde. Dizide Çaycı Hüseyin'in eşi Emine karakterini canlandıran Şahin, yıllar sonra bambaşka bir görünüme bürünmüş. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahin, son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. 'Çocuklar Duymasın'daki Emine karakterinden eser kalmayan Şahin'in değişimi "Bu sen misin?", "Yıllara meydan okumuşsun" gibi yorumlara neden oldu.