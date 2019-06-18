Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un kızını görenler şok oldu!
Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, dizinin sona ermesiyle ailesiyle birlikte daha çok vakit geçirmeye başladı. İş yorgunluğunu atan Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün kızı Su ile eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler şok oldu. İşte Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un kızı Su ve diğer ünlülerin çocukları.
18.06.2019 12:23
- Son Güncelleme: 18.06.2019 12:41
Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Sevilen oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle soluğu Alaçatı'da aldı. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte ünlülerin çocukları...
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