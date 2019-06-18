Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un kızını görenler şok oldu!

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Sevilen oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle soluğu Alaçatı'da aldı. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte ünlülerin çocukları...