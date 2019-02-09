Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı şok etti!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile izleyici karşına çıkan Pınar Altuğ aynı zamanda örnek bir anne ve eş. Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile hayatı profili çizen Pınar Altuğ'un evliliği oldukça sancılı başlamıştı. Nedeni ise Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkını biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.
09.02.2019 17:31
- Son Güncelleme: 09.02.2019 17:31
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