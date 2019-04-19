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Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, özel hayatında da bu profilini bozmuyor. Pınar Altuğ aynı zamanda örnek bir evliliğiyle adından söz ettiriyor. Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile hayatı profili çizen Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile ilgili bilgileri vatandaşlar merak ediyor. İşte Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki büyük şok...

19.04.2019 20:54 - Son Güncelleme: 19.04.2019 22:14
Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, özel hayatında da bu profilini bozmuyor. Meltem karakteri ile büyük alkış alan Pınar Altuğ aynı zamanda örnek bir evliliğiyle adından söz ettiriyor. Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile hayatı profili çizen Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile ilgili bilgileri vatandaşlar merak ediyor. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ile ilgili en çok merak edilen soruların başında ikili arasındaki boy farkı oldu.

Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

Vatandaşlar Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki boy farkını merak ediyor. Başta Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen boyları...

Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

SİNEM KOBAL - 171 CM

Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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