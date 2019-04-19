Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki fark şoke etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, özel hayatında da bu profilini bozmuyor. Meltem karakteri ile büyük alkış alan Pınar Altuğ aynı zamanda örnek bir evliliğiyle adından söz ettiriyor. Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile hayatı profili çizen Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile ilgili bilgileri vatandaşlar merak ediyor. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ile ilgili en çok merak edilen soruların başında ikili arasındaki boy farkı oldu.