Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki bu fark şaşırttı! Göründüğü gibi değil...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile izleyici karşına çıkan Pınar Altuğ aynı zamanda örnek bir anne ve eş. Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile hayatı profili çizen Pınar Altuğ'un evliliği oldukça sancılı başlamıştı. Nedeni ise Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı. Bunun yanı sıra Pınar Altuğ'un eski bir model olması ve uzun boylu olması da cabası. Peki Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki boy farkını biliyor musunuz? Göründüğü gibi değiller. Duyanlar inanamıyor.

18.05.2019 13:48 - Son Güncelleme: 18.05.2019 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





