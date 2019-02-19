Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki boy farkı şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakterini başarıyla canlandıran Pınar Altuğ, magazin dünyasının en gözde kadınlarından biri. Her hareketi dikkatleri üzerine toplayan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın arasındaki bu fark duyanları çok şaşırttı. Çünkü kimse inanamadı. İşte başta Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki boy farkı.