Çocuklar Duymasın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki boy farkı şok etti!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile izleyici karşına çıkan Pınar Altuğ aynı zamanda örnek bir anne ve eş. Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile hayatı profili çizen Pınar Altuğ'un evliliği oldukça sancılı başlamıştı. Nedeni ise Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı. Bunun yanı sıra Pınar Altuğ'un eski bir model olması ve uzun boylu olması da cabası. Peki Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki boy farkını biliyor musunuz? Duyanlar inanamıyor.
19.02.2019 17:23
- Son Güncelleme: 19.02.2019 17:23
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakterini başarıyla canlandıran Pınar Altuğ, magazin dünyasının en gözde kadınlarından biri. Her hareketi dikkatleri üzerine toplayan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın arasındaki bu fark duyanları çok şaşırttı. Çünkü kimse inanamadı. İşte başta Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki boy farkı.
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