Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı ’olmaz demem Birol Güven arayıp....’ Sinyali vermişti gözler tetikte

"GECELİK GİYİP TAMER İLE ÖPÜŞMEDİM"

''Biz o cinselliği yatak odasında belki seksi bir gecelik giyip Tamer ile öpüşmedim ama ona sadece attığım bir bakışla o aşkın ne kadar büyük olduğunu kameralar üstünden anlattık. Bizim RTÜK korkumuz hiç olmadı." cümlelerini kullanmıştı.