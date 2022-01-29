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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı 'olmaz demem Birol Güven arayıp....' Sinyali vermişti gözler tetikte

Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı 'olmaz demem Birol Güven arayıp....' Sinyali vermişti gözler tetikte

Pek çok dizide rol alsa da hafızalara 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i' olarak kazınan Pınar Altuğ öyle bir açıklama yaptı ki, bir anda herkesi heyecanlandırdı. Kısa bir süre önce sosyal medya hesabında, başrolünü Tamer Karadağlı'yla paylaştığı Çocuklar Duymasın'ın 20.yaşı dolayısıyla paylaşım yapan Pınar Altuğ şimdi de dizi hakkında yaptığı açıklamayla gündemde. Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor? İşte Pınar Altuğ'un o açıklaması.

29.01.2022 13:11 - Son Güncelleme: 29.01.2022 13:21
Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı ’olmaz demem Birol Güven arayıp....’ Sinyali vermişti gözler tetikte

Ünlü sanatçı Pınar Altuğ sık sık sosyal medyanın gündemine gelen oyuncular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile yemek çıkışı görüntülenen Pınar Altuğ muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ailesiyle beraber basın mensuplarına poz veren Altuğ, bir zamanların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'la ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

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Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı ’olmaz demem Birol Güven arayıp....’ Sinyali vermişti gözler tetikte

Altuğ geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Çocuklar Duymasın dizisi ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Pınar Altuğ'a Jülide Ateş, "Çocuklar Duymasın RTÜK'ten korktu mu" diye sormuştu.

Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı ’olmaz demem Birol Güven arayıp....’ Sinyali vermişti gözler tetikte

"Hiçbir zaman böyle bir korkumuz olmadı aklımız hiçbir zaman böyle çalışmadı. Biz diziyi ilk çektiğimiz zaman ne yaptığımızın farkında değildik. Günlük hayatın içinden bir parçaydık ki cinsellik içine öyle eklenmiyordu. Bizi onu görmeden de gerçekten evli sanıyorlardı.''

Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı ’olmaz demem Birol Güven arayıp....’ Sinyali vermişti gözler tetikte

"GECELİK GİYİP TAMER İLE ÖPÜŞMEDİM"

''Biz o cinselliği yatak odasında belki seksi bir gecelik giyip Tamer ile öpüşmedim ama ona sadece attığım bir bakışla o aşkın ne kadar büyük olduğunu kameralar üstünden anlattık. Bizim RTÜK korkumuz hiç olmadı." cümlelerini kullanmıştı.

Çocuklar Duymasın geri mi dönüyor Pınar Altuğ resmen açıkladı ’olmaz demem Birol Güven arayıp....’ Sinyali vermişti gözler tetikte

20.YAŞ GÜNÜNÜ UNUTMADI

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Altuğ bu kez de Çocuklar Duymasın'ın 20.yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşım yapmıştı.

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