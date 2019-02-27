Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Pınar Altuğ; attığı her adım, yaptığı her hareket ile takipçilerinin radarına giriyor. Çocuklar Duymasın dizisiyle gönülleri kazanan, Yağmur Atacan ile sürsürdüğü mutlu evlilik ile adı sıkça anılan Pınar Altuğ, sosyal medya hsabından fotoğrafını paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Bazı takipçiler Pınar Altuğ'un çok kilo verdiğini söylerken bazıları ise siyah giydiği için öyle göründüğünü düşündü. Biz kararı size bıraktık...