Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, hem dizideki rolüyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yağmur Atacan'la olan evliliği ile ünlüler dünyasında örnek çiftlerden biri haline gelen Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ'un Instagram'dan yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü...
Pınar Altuğ; attığı her adım, yaptığı her hareket ile takipçilerinin radarına giriyor. Çocuklar Duymasın dizisiyle gönülleri kazanan, Yağmur Atacan ile sürsürdüğü mutlu evlilik ile adı sıkça anılan Pınar Altuğ, sosyal medya hsabından fotoğrafını paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Bazı takipçiler Pınar Altuğ'un çok kilo verdiğini söylerken bazıları ise siyah giydiği için öyle göründüğünü düşündü. Biz kararı size bıraktık...