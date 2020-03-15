Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

Ancak Altuğ ve eşi Umut Elçioğlu'nun ayrılığı, bir anda tüm dengeleri bozdu. İddiaya göre Altuğ, eşi Umut Elçioğlu Kocaeli'nde askerlik yaparken, kocasını Tony Teodoridis ile aldattı. Karısının şüpheli tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitti ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördü...