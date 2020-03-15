Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...
Pınar Altuğ adından çok bahsettiren ünlülerin başında geliyor. Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. 2008 yılında, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ'un ilk eşinden ayrılma nedenini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Pınar Altuğ'un ilk eşi...
15.03.2020 06:56
- Son Güncelleme:
Ancak Altuğ ve eşi Umut Elçioğlu'nun ayrılığı, bir anda tüm dengeleri bozdu. İddiaya göre Altuğ, eşi Umut Elçioğlu Kocaeli'nde askerlik yaparken, kocasını Tony Teodoridis ile aldattı. Karısının şüpheli tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitti ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördü...
DİĞER GALERİLER