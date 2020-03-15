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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

Pınar Altuğ adından çok bahsettiren ünlülerin başında geliyor. Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyayı salladı. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. 2008 yılında, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ'un ilk eşinden ayrılma nedenini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Pınar Altuğ'un ilk eşi...

15.03.2020 06:56 - Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Meltem' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmeden önce epey vukuatlı bir aşk hayatı olduğunu söylesek...

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Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

Pınar Altuğ, 2000 yılının Ağustos ayında, tekstilci Umut Elçioğlu ile dünyaevine girdi. Yaklaşık 3 yıl evli kalan çiftin ani boşanması, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

O dönem, Çocuklar Duymasın dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Altuğ, başarılarıyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken bir isimdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

Ancak Altuğ ve eşi Umut Elçioğlu'nun ayrılığı, bir anda tüm dengeleri bozdu. İddiaya göre Altuğ, eşi Umut Elçioğlu Kocaeli'nde askerlik yaparken, kocasını Tony Teodoridis ile aldattı. Karısının şüpheli tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitti ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördü...

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ hakkında şoke eden gerçek! Pınar Altuğ meğer...

Elçioğlu, o dönem kendisini arayan gazetecilere, "Ne için aradığınızı biliyorum. Konuşmak istemiyorum. Yorum yapmayı da uygun görmüyorum" dese de, Pınar Altuğ'un boşandıktan sonra Tony ile yeni bir aşka yelken açması, ihanet iddialarını güçlendirdi.

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