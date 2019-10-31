Çocuklar Duymasın ardından Pınar Altuğ'un son hali şaşırttı bambaşka birine dönüştü!

Pınar Altuğ her zaman gündemde olmayı başaran bir isim en son kuzu ve eşi ile gündeme gelen güzel oyuncu yine sosyal medyanın gündeminde. Takipçilerinin fotoğraflarına yaptığı kötü yorumlara hiç üşenmeden teker teker yanıt vererek sıklıkla gündeme gelen Pınar Altuğ, bu sefer binlerce güzel yorum aldı. Altuğ'un yeni imajı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu Pınar Altuğ, paylaştığı son fotoğrafla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 6 yaşındayken anne ve babası boşanmıştır.

31.10.2019 16:41 - Son Güncelleme: 31.10.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





