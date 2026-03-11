SIKÇA SORULAN SORULAR

Herkes onu neden o çocukluk fotoğrafıyla hatırlıyor?

Thylane Blondeau, 6 yaşındayken bir dergi kapağı için verdiği pozla uluslararası basında "dünyanın en güzel kızı" olarak geniş yer buldu. Bu fotoğraf, internetin ilk dönemlerinden bu yana sosyal medyada viral olarak paylaşıldığı için geniş kitleler onu bu fotoğrafla özdeşleştirdi.

Thylane Blondeau sadece modellik mi yapıyor?

Hayır, Blondeau modellik kariyerinin yanı sıra oyunculukla da ilgilenmektedir. Ayrıca 2018 yılında kendi giyim markasını kurarak girişimcilik alanında da faaliyet göstermektedir.

Blondeau hakkında estetik iddiaları doğru mu?

Thylane Blondeau, sosyal medyada sıkça dile getirilen estetik operasyon iddialarını reddetmektedir. Görünümünün tamamen doğal olduğunu ve çocukluk döneminden beri benzer söylemlerle karşılaştığını belirtmiştir.