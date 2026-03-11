CANLI YAYIN
Çocuk yıldız büyüdü: Thylane Blondeau nişanlandı

Henüz 6 yaşındayken Vogue Enfants sayfalarında "Dünyanın en güzel kızı" olarak tanımlanan Thylane Blondeau, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız DJ Ben Attal ile nişanlandığını duyurdu.

Ünlü sunucu Véronika Loubry ve eski futbolcu Patrick Blondeau'nun kızı Thylane Blondeau, 24 yaşında hayatını Ben Attal ile birleştirme kararı alarak yeni bir sayfa açtı.

HERKESİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA TANIDIĞI THYLANE BLONDEAU NİŞANLANDI

Herkesin zihnine henüz altı yaşındayken verdiği o meşhur çocukluk fotoğrafıyla kazınan Thylane Blondeau, artık 24 yaşında hayatının yeni bir dönemine adım attı. Moda dünyasının yakından tanıdığı Fransız model, bir süredir birlikte olduğu aktör sevgilisi Ben Attal ile nişanlandığını duyurarak gündeme geldi.

Thylane Blondeau'nun nişanlısı olan Ben Attal, Fransız bir aktör. Medyada yer alan bilgilere göre ikili, bir yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerini nişanlılık ile taçlandırdı.

BÜYÜME VE DEĞİŞİM: ÇOCUKLUKTAN NİŞANLILIĞA

Thylane Blondeau, üç yaşında Paris sokaklarında keşfedildiğinden bu yana spot ışıkları altındaydı. Ancak kitlelerin onu "o meşhur çocukluk fotoğrafıyla" hatırlaması, genç model için uzun yıllar süren bir kimlik mücadelesine dönüştü.

  • Çocukluk: 6 yaşında Vogue Enfants çekimiyle gelen "en güzel kız" unvanı.

  • Gençlik: 16 yaşında Vogue Paris, L'Oréal marka elçiliği ve kırmızı halı serüvenleri.

  • Günümüz: Miu Miu, Versace ve Ralph Lauren gibi dev markalarla devam eden profesyonel bir kariyer.

THYLANE BLONDEAU KİMDİR?

2001 yılında Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde dünyaya gelen Thylane Blondeau, ünlü televizyon sunucusu Véronika Loubry ve eski milli futbolcu Patrick Blondeau'nun kızıdır.

Kariyer Başlangıcı: Henüz 3-4 yaşlarındayken Jean Paul Gaultier defilesinde podyuma çıkarak moda dünyasına adım attı.

Unvanın Hikayesi: 2007 yılında (6 yaşındayken) bir dergi çekimi sonrası dünya basını tarafından "Dünyanın en güzel kızı" ilan edildi. Bu fotoğraf, sosyal medya mecralarında yıllarca paylaşılarak onun ikonikleşmesini sağladı.

Profesyonel Başarı: 2015 yılından bu yana IMG Models ajansıyla çalışan Blondeau, Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi dünyaca ünlü markalar için modellik yaptı. 2018 yılında kendi giyim markasını kurdu ve oyunculuk kariyerine de adım attı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Herkes onu neden o çocukluk fotoğrafıyla hatırlıyor?

Thylane Blondeau, 6 yaşındayken bir dergi kapağı için verdiği pozla uluslararası basında "dünyanın en güzel kızı" olarak geniş yer buldu. Bu fotoğraf, internetin ilk dönemlerinden bu yana sosyal medyada viral olarak paylaşıldığı için geniş kitleler onu bu fotoğrafla özdeşleştirdi.

Thylane Blondeau sadece modellik mi yapıyor?

Hayır, Blondeau modellik kariyerinin yanı sıra oyunculukla da ilgilenmektedir. Ayrıca 2018 yılında kendi giyim markasını kurarak girişimcilik alanında da faaliyet göstermektedir.

Blondeau hakkında estetik iddiaları doğru mu?

Thylane Blondeau, sosyal medyada sıkça dile getirilen estetik operasyon iddialarını reddetmektedir. Görünümünün tamamen doğal olduğunu ve çocukluk döneminden beri benzer söylemlerle karşılaştığını belirtmiştir.

Thylane Blondeau şu an ne yapıyor?

Blondeau, modellik kariyerini Versace, Ralph Lauren ve L'Oréal gibi dev markalarla sürdürürken, aynı zamanda kendi güzellik markası olan "Enalyht" ile girişimcilik faaliyetlerine odaklanmaktadır.

Thylane Blondeau estetik operasyon geçirdi mi?

Thylane Blondeau, sosyal medyadaki bazı spekülasyonlara karşın estetik operasyon iddialarını reddetmektedir. Kendi ifadelerine göre, yüz hatları çocukluk döneminden bu yana doğal gelişimini sürdürmüştür.

Fotoğraflar Blondeau'nun sosyal medya hesabınan alınmıştır.

