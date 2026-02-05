Claire Foy'un hayatını karartan tatil: 5 yıldır bu parazitle mücadele ediyor

🦠 "HER ŞEYİ YİYORDUM AMA SÜREKLİ KİLO VERİYORDUM"

41 yaşındaki oyuncu, Jessie Ware'in podcast yayınında yaşadığı zorlu süreci tüm samimiyetiyle anlattı. Hastalığın belirtilerinin başlangıçta anlaşılamadığını belirten Foy, yaşadığı sıradışı semptomları şu sözlerle aktardı:

Aşırı Açlık Hissi: "Sürekli kilo veriyordum ve neler olduğunu bilmiyordum. Sadece her şeyi yiyordum, çok açtım."

Teşhis Süreci: Sunucunun sorusu üzerine, teşhisin kan ve dışkı testleriyle konulduğunu belirten oyuncu, bu süreci "iğrenç bir deneyim" olarak tanımladı.