Claire Foy'un hayatını karartan tatil: 5 yıldır bu parazitle mücadele ediyor
İngiliz oyuncu Claire Foy, 5 yıl boyunca Fas gezisinde kaptığı parazit enfeksiyonuyla gizlice mücadele ettiğini ve bu süreçte aşırı kilo kaybı ile beslenme bozuklukları yaşadığını açıkladı.
🗺️ BÖLGELERE GÖRE HASTALIK RİSK HARİTASI
Seyahat rotanıza göre hazırlıklı olmanız gereken belli başlı risk grupları şunlardır:
|Bölge
|Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar
|Bulaşma Yolu
|Afrika (Sahra Altı)
|Sıtma, Sarı Humma, Kolera, Tifo
|Sivrisinek, Kirli Su/Gıda
|Güneydoğu Asya
|Deng Ateşi, Japon Ensefaliti, Parazitler
|Sivrisinek, Çiğ Gıdalar
|Güney Amerika
|Zika Virüsü, Çikungunya, Hepatit A
|Sivrisinek, Hijyen Eksikliği
|Orta Doğu & Kuzey Afrika
|Şark Çıbanı, Brucella, Paraziter Enfeksiyonlar
|Tatarcık Sineği, Pastörize Edilmemiş Süt
