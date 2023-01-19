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Haberler Magazin Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı.

19.01.2023 15:40 - Son Güncelleme: 19.01.2023 15:40
Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi’nin Efe Koçyiğit’i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali merak ediliyor. Sevimli hareketleri ve iştahına düşkünlüğüyle bilinen Efe Koçyiğit sonrasında ortalardan kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi’nin Efe Koçyiğit’i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem her yerdeydi. Sonrasında da bakanlık duruma el atmıştı.

Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi’nin Efe Koçyiğit’i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Peki Efe Koçyiğit şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere çocuk ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi’nin Efe Koçyiğit’i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Çitos Efe son haliyle artık o bildiğiniz çocuk değil! Çocuktan Al Haberi’nin Efe Koçyiğit’i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı
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