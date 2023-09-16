Çitos Efe olarak tanındı sonra sırra kadem bastı! Hastalığı da atlatan Efe Koçyiğit'in son halini görenler şaşkına çevirdi

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Geçtiğimiz günlerde safra kesesi ile ilgili problem yaşadığını duyuran ve hastalığını atlatan Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Çitos Efe artık kocaman bir delikanlı.