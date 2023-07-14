Çitos Efe olarak tanındı sonra ortadan kayboldu artık koskocaman bir delikanlı oldu! Efe Koçyiğit'in son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Çitos Efe artık kocaman bir delikanlı.
14.07.2023 09:19 - Son Güncelleme: 14.07.2023 09:19
Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem her yerdeydi. Sonrasında da bakanlık duruma el atmıştı.
Geçtiğimiz günlerde safra kesesi ile ilgili program yaşayan Koçyiğit son haliyle şaşırttı. Peki Efe Koçyiğit şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere çocuk ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.