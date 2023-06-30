Çitos Efe hastalığını duyurdu son hali şaşkına çevirdi! Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında bir anda ortadan kaybolmuştu
Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit geçtiğimiz günlerde safra kesesiyle ilgili bir sorun yaşadığını duyurmuştu. Son durumu paylaşan Koçyiğit'in son hali herkesi şaşkına çevirdi.
30.06.2023 14:50 - Son Güncelleme: 30.06.2023 14:50
Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem her yerdeydi. Sonrasında da bakanlık duruma el atmıştı.
Geçtiğimiz günlerde safra kesesi ile ilgili program yaşayan Koçyiğit son haliyle şaşırttı. Peki Efe Koçyiğit şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere çocuk ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.