Çırılçıplak paylaşımı olay olmuştu! Meryem Uzerli hakkında o gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Meğer göründüğü gibi değilmiş...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçen günlerde küvette verdiği çırılçıplak pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Lara Jemine ve Lily Koi adlarında iki kızı olan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Meryem Uzerli'nin yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Uzerli için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı. Bakın Meryem Uzerli kaç yaşındaymış...
27.10.2021 01:22
- Son Güncelleme: 27.10.2021 01:23
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, geçen günlerde küvette verdiği çırılçıplak pozunu sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem olmuştu.
Lara Jemine ve Lily Koi adlarında iki kızı olan ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Meryem Üzerli'nin yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Uzerli için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı.