Çıplak fotoğrafları internete sızmıştı! Aslı Bekiroğlu “Bu koyar mı be” diyerek cinsel içerikli görüntüleri hakkında konuştu

Dijital platformda yayınlanan Konuşanlar'a konuk olan Aslı Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.