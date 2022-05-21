Çıplak fotoğrafları internete sızmıştı! Aslı Bekiroğlu “Bu koyar mı be” diyerek cinsel içerikli görüntüleri hakkında konuştu
Çıplak fotoğrafları internete sızmıştı! Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan Aslı Bekiroğlu, 'Çıplak fotoğraf' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bekiroğlu, Hasan Can Kaya'nın kendisine yönelttiği soruya geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan fotoğraflarını işaret ederek "Bu koyar mı be" yanıtını verdi. O anlar kısa süre içinde gündem oldu. İşte Aslı Bekiroğlu'nun ifşa olan müstehcen fotoğraflarıyla ilgili yaptığı açıklama…
21.05.2022 00:34 - Son Güncelleme: 21.05.2022 01:01
Dijital platformda yayınlanan Konuşanlar'a konuk olan Aslı Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşımda dedi yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.
Bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o dönem zor günler yaşamıştı.
Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.
Katıldığı programda çıplak fotoğraf açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, 'kötü hikaye' olarak adlandırdığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.