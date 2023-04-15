Cinsel istismar açıklamasından sonra bu kez özel görüntüleri ifşaladı! Kısmetse Olur Melis ile evli sevgilisi Reşit Bozdağ giderek çirkinleşiyor
Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılardından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddet sonrasında evli sevgilisiyle sosyal medya üzerinden yaşadıklarıyla gündeme geliyor. Reşit Bozdağ, Melis Betkayan'ın üniversite döneminde cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından bu kez çok özel görüntülerini ifşaladı. Yaşananlar tek kelimeyle rezalet...
Melis Betkayan'ın evli sevgilisi Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve ortalık karışıyor, küfürler eden Reşit Bozdağ'ın, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.
Reşit Bozdağ Melis Buse Betkayan ile özel görüntülerini ifşaladı | VİDEO
MELİS'TEN AÇIKLAMA
Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.
Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;
'POLİS YARDIMIYLA...'
'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'