Cinsel ilişki sırasında ’at gibi muamele etti’ demişti! Bekaret açıklamasıyla olay olan Prens Harry’nin bahsettiği o kadın bakın kim çıktı! Her şeyi ifşaladı

O dönemde Prens olan Charles'ın evinde görevli olarak çalışan Walpole, 19 yaşındayken Prens Harry ile "hızlı bir seks" yaptıklarını söyledi. Harry'den 2 yaş büyük olan ve şu an 40 yaşında olan Walpole cinsel ilişkinin detaylarını da kamuoyu ile paylaştı.

Walpole, "İki arkadaş arasında kısa bir ilişki oldu. Olay bir barın arkasındaki açıklık alanda oldu. Benim doğum günümü kutluyorduk ve tekila, likör, sambuca içtik ve dışarıda sigara içiyorduk" ifadesini kullandı.