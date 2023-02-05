Cinsel ilişki sırasında 'at gibi muamele etti' demişti! Bekaret açıklamasıyla olay olan Prens Harry'nin bahsettiği o kadın bakın kim çıktı! Her şeyi ifşaladı
Cinsel ilişki sırasında 'at gibi muamele etti' demişti! Bekaret açıklamasıyla olay olan Prens Harry'nin bahsettiği o kadın bakın kim çıktı! Dünya günlerdir 2020 yılının başlarında Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Harry ve Meghan ikilisi gündemden düşmüyor. Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. Kitap yayınlanmadan, Harry ve Meghan belgeselinden daha çok konuşulmuştu. Harry, itiraflarına bu kitap aracılığıyla devam ediyor. Harry kitabında, "Benden yaşça büyük bir kadınla ilişkiye girdim. Kendisi atları çok seviyordu ve bana bir at gibi muamele etmişti. Hızlı bir cinsel ilişki sonrasında popoma tokat atıp beni yollamıştı" ifadesini kullanmıştı. O kadın ortaya çıktı bakın neler anlattı.
Cinsel ilişki sırasında 'at gibi muamele etti' demişti! Bekaret açıklamasıyla olay olan Prens Harry'nin bahsettiği o kadın bakın kim çıktı...
Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten bir süre sonra kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan ve ABD'de yaşamaya başlayan Sussex Dükü unvanına sahip Prens Harry'nin geçen aylarda piyasaya sürdüğü kitabı Spare (Türkçesi Yedek) uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı.
Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesinden, babasıyla ilişkisine kadar birçok konuyu anlatan Prens Harry'nin bekaretini kaybetme hikayesi de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Harry, yaşça kendisinden büyük bir kadınla tarla benzeri bir alanda cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.
Kadının kimliği açıklanmazken bugün ise İngiliz The Sun gazetesi o kadının kim olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere'nin en çok okunan bulvar gazetelerinden biri olan The Sun'a konuşan Sasha Walpole, Prens Harry ile 2001'de cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.
O dönemde Prens olan Charles'ın evinde görevli olarak çalışan Walpole, 19 yaşındayken Prens Harry ile "hızlı bir seks" yaptıklarını söyledi. Harry'den 2 yaş büyük olan ve şu an 40 yaşında olan Walpole cinsel ilişkinin detaylarını da kamuoyu ile paylaştı.
Walpole, "İki arkadaş arasında kısa bir ilişki oldu. Olay bir barın arkasındaki açıklık alanda oldu. Benim doğum günümü kutluyorduk ve tekila, likör, sambuca içtik ve dışarıda sigara içiyorduk" ifadesini kullandı.