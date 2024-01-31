Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez siyahlar içinde kendinden geçti "Bu da kaç yaşına geldi ne işler peşinde"

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, TikTok ve Instagram'da paylaştığı sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Nez bu kez dans videosuyla gündemde.