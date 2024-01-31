SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez siyahlar içinde kendinden geçti "Bu da kaç yaşına geldi ne işler peşinde"

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, TikTok ve Instagram'da paylaştığı sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Nez bu kez dans videosuyla gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 11:03 Güncelleme 31 Ocak 2024, 11:16
Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez siyahlar içinde kendinden geçti Bu da kaç yaşına geldi ne işler peşinde 1

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, sosyal medyada paylaştığı videoyla gündemde.

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez siyahlar içinde kendinden geçti Bu da kaç yaşına geldi ne işler peşinde 2

2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

▶️ Şarkıcı Nez siyahlar içinde paylaştı

Cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu! Nez siyahlar içinde kendinden geçti Bu da kaç yaşına geldi ne işler peşinde 3

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez, bir Youtube programına konuk olmuş, yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

SON DAKİKA