Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ı Cenk Torun’un son hali ağızları açık bıraktı! Nurdan Torun’un biricik oğlu...

1996 yapımı Çılgın Bediş dizisinin unutulmaz karakterlerinden Oktay'ı canlandıran Cenk Torun, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Dizinin yayınlandığı dönemde performansı ve yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Torun, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, Cenk Torun'un son halini merak edip araştırırken oyuncunun değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Nurdan Torun'un biricik oğlu Cenk Torun'un son hali...
8 Temmuz 1996 yılında yayın hayatına başlayan Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteri ile hafızalara kazınan Cenk Torun, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu.
Dizideki yakışıklılığı ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Torun, şimdilerde bambaşka bir görüntüye sahip.
Hayranları, ünlü sanatçının son halini merak ederken, internet kullanıcıları onun değişimini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.