Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ı Cenk Torun’un inanılmaz değişimine bakın! Son hali dudak uçuklattı! Nurdan Torun’un biricik oğlu...
Çılgın Bediş'in yakışıklı Oktay'ı Cenk Torun'un inanılmaz değişimine bakın! Kadrosunda Sonay Aydın, Yonca Evcimik, Gülçin Hatıhan ve Çiçek Dilligil gibi oyuncuların yer aldığı 1996 yapımı Çılgın Bediş'te Oktay karakterini canlandıran Cenk Torun, dizinin yayınlandığı döneme damga vurmuş ve adeta genç kızların sevgilisi olmuştu. Performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakan Torun, yıllar sonra gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Cenk Torun'un son halini merak edip araştırırken oyuncunun değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Nurdan Torun'un biricik oğlu Cenk Torun'un son hali...
26.08.2022 19:12 - Son Güncelleme: 26.08.2022 19:12
Türk sanat müziği sanatçısı Nurdan Torun'un oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelen Cenk Torun, televizyon hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" adlı şarkısının klibinde yer alarak başladı.
Daha sonra birçok televizyon dizisinde oynayan Cenk Torun, kariyerindeki asıl sıçrayışı Yonca Evcimik'in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde yaşadı.
İnternet kullanıcıları, Cenk Torun'un son halini merak edip araştırırken oyuncunun değişimini görenler şaşıp kaldı.