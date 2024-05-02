Çılgın Bediş'in Mükü’ydü! Çiçek Dilligil'in çocuğu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirdi! Son hali paylaşıldı! Yorum üstüne yorum yağdı

Tövbeler Olsun, Çılgın Bediş, Dilek Taşı, Baskül Ailesi, Kuzenlerim, Kaygısızlar gibi birçok dizide rol alan Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak'ın, eğitimi için gittiği Amerika'da cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. Çiçek Dilligil'den yeni adı 'Ayda' olan 26 yaşındaki çocuğu hakkında ilk açıklama gelirken Öztoprak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Sosyal medyada ise konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. İşte detaylar...
Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak, eğitimi için ABD'ye gitmişti.
Uzun süredir Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. Adını değiştiren Ardahan Öztoprak'ın yeni ismi 'Ayda' oldu.
Seyhan Erdağ'a konuşan Çiçek Dilligil konuyla ilgili şunları söyledi: "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil"