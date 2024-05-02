Çılgın Bediş'in Mükü’ydü! Çiçek Dilligil'in çocuğu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirdi! Son hali paylaşıldı! Yorum üstüne yorum yağdı

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Seyhan Erdağ'a konuşan Çiçek Dilligil konuyla ilgili şunları söyledi: "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım, 'hadi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil"