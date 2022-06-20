Çılgın Bediş'in çılgın Banu'sunun son haline bakın görenler tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu: "Aynı kişi mi?"
Çılgın Bediş'in çılgın Banu'sunun son haline bakın görenler tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu. 1996-2001 tarihler arasında izleyici karşısına çıkan Çılgın Bediş, hala hafızalarda... Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'in oyuncu kadrosunda Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Uncuoğlu, Sonay Aydın gibi oyuncular yer alıyordu. İşte 90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydı'ın son hali...
20.06.2022 11:35 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:43
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Çılgın Bediş'in çılgın Banu'sunun son haline bakın görenler tanıyamıyor! Sonay Aydın estetikle bambaşka biri oldu.
Sonay Aydın 8 Temmuz 1996 - 3 Mart 2001 yılları arasında yayınlanan komedi dizisi Çılgın Bediş'te Çiçek Dilligil, Yonca Evcimik, Cenk Torun ile birlikte çalışmıştı.
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Banu" karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın'ın hayatı yıllar içerisinde oldukça değişti. Aydın, saç rengini değiştirdi ve burun ameliyatı oldu.