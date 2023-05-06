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Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı son haline bakın! Cenk Torun'un görenler gözlerine inanamıyor zamanı durdurmuş gibi

1996 yapımı komedi ve gençlik türündeki televizyon dizisi Çılgın Bediş denince akla gelen ilk isimlerden Yonca Evcimik Cenk Torun... Şimdilerde 47 yaşında olan Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun adeta yıllara meydan okuyor. Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay'ı görenler 'sanki zamanı durdurmuş' diyor. İşte Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay olarak hafızalara kazınan Cenk Torun'un son hali...

06.05.2023 08:45 - Son Güncelleme: 06.05.2023 08:45
Çılgın Bediş’in büyük aşkı Oktay’dı son haline bakın! Cenk Torun’un görenler gözlerine inanamıyor zamanı durdurmuş gibi

Cenk Torun'un son haline bakın görenler gözlerine inanamıyor. İşte başta Cenk Torun olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çılgın Bediş’in büyük aşkı Oktay’dı son haline bakın! Cenk Torun’un görenler gözlerine inanamıyor zamanı durdurmuş gibi

FERDA ANIL YARKIN

Çılgın Bediş’in büyük aşkı Oktay’dı son haline bakın! Cenk Torun’un görenler gözlerine inanamıyor zamanı durdurmuş gibi
Çılgın Bediş’in büyük aşkı Oktay’dı son haline bakın! Cenk Torun’un görenler gözlerine inanamıyor zamanı durdurmuş gibi
Çılgın Bediş’in büyük aşkı Oktay’dı son haline bakın! Cenk Torun’un görenler gözlerine inanamıyor zamanı durdurmuş gibi

FERDA ANIL YARKIN

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