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Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor!

1996 yapımı komedi ve gençlik türündeki televizyon dizisi Çılgın Bediş denince akla gelen ilk isimlerden Yonca Evcimik Cenk Torun...Şimdilerde 46 yaşında olan Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun adeta yıllara meydan okuyor. Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay'ı görenler 'sanki zamanı durdurmuş' diyor. İşte Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay olarak hafızalara kazınan Cenk Torun'un son hali...

04.03.2021 09:06 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:39
Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor!

Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor! İşte Cenk Torun'un son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor!

FERDA ANIL YARKIN

Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor!
Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor!
Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son halini görenler 'zamanı durdurmuş gibi' diyor!

FERDA ANIL YARKIN