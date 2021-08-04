Çılgın Bediş'in Banu’su Sonay Aydın’ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor! Oyuncuyu tanımak imkansız işte inanılmaz değişimi
Bir döneme damgasını vuran Çılgın Bediş dizisi, tiplemeleri ve jeneriği ile hafızalara kazındı. Başrolünde Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Rıza Sönmez gibi oyuncuların yer aldığı dizide Banu karakterini canlandıran Sonay Aydın'ın son hali ise gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki inanılmaz değişimi hayranlarını şoke ederken Sonay Aydın için 'Tanıyamadım!', 'Yok böyle değişim', 'Banu olduğuna emin miyiz?' yorumları yapıldı. İşte Çılgın Bediş ile adını geniş kitlelere duyuran Sonay Aydın'ın son hali...
04.08.2021 17:58
- Son Güncelleme: 04.08.2021 18:18
Bir döneme damgasını vuran Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterini canlandıran Sonay Aydın'ın yıllar içindeki değişimi gündem oldu.
Ünlü oyuncunun son halini gören sevenleri 'Tanıyamadım!', 'Yok böyle değişim', 'Banu olduğuna emin miyiz?' yorumlarında bulundu.