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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!

Bir dönem Çılgın Bediş dizisi ekranlara damgasını vurmuştu. Her karakter, izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Onlardan biri de Banu karakteriydi. Ekibin saf elemanı olan Banu'nuyu canlandıran Sonay Aydın şu anda 47 yaşında. Instagram'ı sık sık kullanan Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte başta Çılgın Bediş'in Banu'su olmak üzere ünlülerin değişimleri.

26.06.2019 17:49 - Son Güncelleme: 26.06.2019 17:54
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Banu karakteri ile bilinen Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!

Aydan Burhan

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!

Ömer Dönmez

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!

Ergun Köknar

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