Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın Gibson'ın son hali görenleri şaşırttı!
Bir dönem Çılgın Bediş dizisi ekranlara damgasını vurmuştu. Her karakter, izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Onlardan biri de Banu karakteriydi. Ekibin saf elemanı olan Banu'nuyu canlandıran Sonay Aydın şu anda 47 yaşında. Instagram'ı sık sık kullanan Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte başta Çılgın Bediş'in Banu'su olmak üzere ünlülerin değişimleri.
26.06.2019 17:49
- Son Güncelleme: 26.06.2019 17:54
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