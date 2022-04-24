Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal annesine poz verdi kumsalda çekilen bikinili kareler ortalığı kasıp kavurdu: "Karın kasları lens mi?"
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal annesine poz verdi kumsalda çekilen bikinili kareler ortalığı kasıp kavurdu. "Karın kasları lens mi?" şeklinde espirili yorumlar yapılan Irmak Ünal, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarıyla kısa sürede gündem oldu. Fitness ile birlikte yoga da yaparak fit ve sağlıklı yaşayan Irmak Ünal 45 yaşında... Bali'de çekilen fotoğrafları ile adından söz ettiren Irmak'ın yanında ise annesi Sabiş Kuzuoğlu var. İşte çok konuşulan kareler...
24.04.2022 17:11 - Son Güncelleme: 24.04.2022 17:18
"KARIN KASLARI LENS Mİ?"
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal annesine poz verdi, kumsalda çekilen bikinili kareler ortalığı kasıp kavurdu.
Annesi Sabiş Kuzuoğlu'nun çektiği fotoğraflarla gündeme bomba gibi düşen Irmak Ünal'a, "Karın kasları len mi?" şeklinde espirili yorumlar yapıldı.
Kısa sürede gündem olan Irmak Ünal'ın annesi ve diğer kardeşi Yağmur Ünal merak konusu oldu. Yağmur'un annesi Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan başkası değil...