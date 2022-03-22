Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy “Çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklandı! Yalnızken evine gitti şortunu indirdi ve...

Kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ersoy, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 nedeniyle izinli olarak çıkması sonrasında Etiler Ş.N.S. Polis Merkezi Amirliği'ne imza atmak için geldiğinde gözaltına alındı.