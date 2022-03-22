‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar 'pes' dedirtti
Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ablasının yanında olduğunu dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy'un paylaşımı görenleri şoke etti. İşte detaylar...
22.03.2022 23:29 - Son Güncelleme: 22.03.2022 23:29
Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak ablasının suçsuz olduğuna inandığını ve onun yanında olduğunu dile getirdi.