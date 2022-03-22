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Haberler Magazin ‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar 'pes' dedirtti

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar 'pes' dedirtti

Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ablasının yanında olduğunu dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy'un paylaşımı görenleri şoke etti. İşte detaylar...

22.03.2022 23:29 - Son Güncelleme: 22.03.2022 23:29
‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar ’pes’ dedirtti

Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar ’pes’ dedirtti

Kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak ablasının suçsuz olduğuna inandığını ve onun yanında olduğunu dile getirdi.

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar ’pes’ dedirtti

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu.

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar ’pes’ dedirtti

Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı! O fotoğraflar ’pes’ dedirtti

Kısa sürede gündem olan paylaşıma, tepkiler çığ gibi büyüdü.

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