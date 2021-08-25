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Haberler Magazin Çiçek Taksi'nin güzeller güzeli Manolya'sı Tuna Arman'ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

Çiçek Taksi'nin güzeller güzeli Manolya'sı Tuna Arman'ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

Çiçek Taksi'nin güzeller güzeli Manolya'sı Tuna Arman'ın son haline bakın! Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'de canlandırdığı Manolya karakteri ile hafızalara kazınan Tuna Arman, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, sosyal medya hesabında Çiçek Taksi dizisinden bir kare yayınladı. Paylaşımı sosyal medyaya damga vuran oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu hakkında 'Yıllar seni teğet geçmiş', 'Hala çok güzelsin', 'Yıllar sana hiç uğramamış' gibi yorumlar yapıldı. İşte Tuna Arman'ın son hali...

25.08.2021 19:05 - Son Güncelleme: 25.08.2021 19:05
Çiçek Taksi’nin güzeller güzeli Manolya’sı Tuna Arman’ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

Oyuncu Tuna Arman, bir döneme damga vuran Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Manolya karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Çiçek Taksi'nin ardından birçok dizide rol alan Arman, 2017-2019 arasında Çocuklar Duymasın'da boy gösterdi.

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Çiçek Taksi’nin güzeller güzeli Manolya’sı Tuna Arman’ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tuna Arman, 1995-2003 seneleri arasında rol aldığı Çiçek Taksi dizisinden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiçek Taksi’nin güzeller güzeli Manolya’sı Tuna Arman’ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

Rol arkadaşı Peker Açıkalın ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

Çiçek Taksi’nin güzeller güzeli Manolya’sı Tuna Arman’ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

Paylaşımının ardından gündeme gelen Arman'ın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arman için 'Yıllar seni teğet geçmiş', 'Hala çok güzelsin', 'Yıllar sana hiç uğramamış' gibi yorumlar yapıldı.

Çiçek Taksi’nin güzeller güzeli Manolya’sı Tuna Arman’ın son haline bakın! Görenler inanamadı ‘Yıllar seni teğet geçmiş’

İşte başta Tuna Arman olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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